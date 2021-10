Arzachena, biglietti omaggio per il cinema a chi si vaccina

Archiviato l’Arzachena Summer Festival, l’autunno ha già portato grandi eventi sportivi ad Arzachena con la Coppa Italia Techno e il Rally Terra Sarda. Da domani ci sarà anche il cinema ad animare il fine settimana degli arzachenesi grazie all’associazione Deamater.

La stagione cinematografica all’AMA – Auditorium Multidisciplinare parte l’8, il 9 e il 10 ottobre con il film più acclamato del momento, l’ultimo episodio della saga di James Bond “No time to die” in proiezione alle 21:00. Il pomeriggio, invece, spazio dedicato ai ragazzi con il film di animazione“Boss Baby 2” alle 17:30.

E’ possibile acquistare i biglietti on line sul sito www.cineamarzachena.it, oppure, eccezionalmente nei prossimi giorni, ci sarà un’occasione per entrare gratis in sala.

Domani, venerdì 8 ottobre, in occasione dell’open day ad Arzachena per le vaccinazioni contro il Covid-19 in programma all’auditorium, la Deamater regalerà un biglietto omaggio per il cinema spendibile nel fine settimana (8-9-10 ottobre) a tutti coloro che riceveranno il vaccino.

Deamater e Ama promuovono la compagna di vaccinazione contro il Covid-19 per sostenere la riapertura totale di tutte le attività, in primis il cinema e il teatro.

Gli eventi culturali sono promossi dall’assessore alla Cultura, Sport e Spettacolo, Valentina Geromino.