Arrivare a Cagliari in auto è un incubo: il super discount voluto da Truzzu blocca tutto

Traffico in tilt stamattina sul tratto Cagliari- Quartu , gli automobilisti faticano a raggiungere le loro destinazioni causa lavori per la costruzione del nuovo Eurospin. Code interminabili , situazione precipitata negli ultimi tre giorni. La testimonianza di chi percorre quotidianamente quel tratto e anche oggi si è trovato imbottigliato nel traffico , Manuela P. ci racconta: ” Mi chiedo cosa succederà, nessuno si è lamentato, come si può dare il permesso di costruire li , serve un semaforo, non abbiamo nemmeno le luci, è tutto buio ” , ” Abito a Quartucciu , faccio quasi tutti i giorni quella strada, stamattina addirittura sono dovuta passare dal Poetto”, “Vorremo che fosse attivato il doppio senso di marcia in viale Marconi”, prosegue : ” Normalmente impiego sette minuti per fare quel percorso, oggi ci è voluta mezz’ora”. Preoccupati i commercianti del mercato di San Benedetto che commentano così : “Noi avremmo la peggio”, visto che a breve ne verrà costruito un altro subito dopo la rotonda di Quartucciu. Complice il rincaro prezzi, le famiglie si riversano sempre di più nelle grandi catene di distribuzione, lasciando da parte quelle che sono le piccole realtà locali. È l’ennesimo grido di malcontento nei confronti dell’amministrazione Truzzu.