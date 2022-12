Arriva a Quartu Sant’Elena il festival cinematografico!

Organizzata dall’Associazione Enti Locali con il contributo di Comune e RAS con la direzione artistica del regista GIOVANNI COLUMBU arriva a Quartu il primo festival dedicato al nuovo cinema diffuso e alle nuove tecnologie, partendo dallo smartphone.Con un fitto programma di incontri con esperti e critici del settore cinematografico e il contest: ‘RACCONTARE CON LO SMARTPHONE’ che premierà i migliori video inediti girati con lo smartphone delle categorie giovani under 25 e adulti over 25. Non mancherà la musica a chiudere ogni serata fino al gran finale in Piazza XXVIII Aprilecon il concerto de IL KLAN. Il Festival punta sul cinema come strumento artistico di racconto e pone l’attenzione sulle opportunità offerte dagli strumenti digitalie nuove tecnologie perrielaborare e generarenuove forme di narrazione. Un binomio utile a formare un pubblico più attento alle produzioni cinematografiche differenti da quelle canoniche, con grandi budget e destinati ai grandi canali di distribuzione, mostrando invece come spesso anche un’opera a basso costo sia in grado di veicolare messaggi positivi senza scadere dal punto di vista della qualità. Nell’ambito del Festival è previsto il contest cinematografico ‘Raccontare con lo smartphone’. I partecipanti potranno inviare la loro opera, girata esclusivamente con lo smartphone, di durata compresa tra 1 e 5 minuti. Libera scelta per quanto riguarda le tematiche, con il racconto di una storia come unica direttiva da rispettare. Le opere finaliste verranno selezionate da una giuria di esperti, tenendo conto anche del numero di reaction ottenute nelle pagine Social del Festival, e verranno proiettate durante le serate della rassegna per essere votate dal pubblico. Le opere vincitrici saranno suddivise in due categorie: giovani under 25, con la premiazione dei primi tre classificati, e adulti over 25, che avranno diritto a due riconoscimenti da spendere nei centri commerciali naturali della città. L’avviso completo, il modulo di iscrizione e la liberatoria sono disponibili nel sito dedicato www.phonevideofestival.it e nel sito istituzionale del Comune di Quartu. Gli eventi in programma nelle serate del 27, 28 e 29 dicembre presso la Sala Ferrini, in via Eligio Porcu 110, non si fermano alla presentazione dei corti in concorso e alle proiezioni cinematografiche. Sono previsti anche incontri con esperti del settore, quali il regista Matteo Incollu e i critici Antioco Floris e David Bruni,docenti universitari, come Diego Cavallotti, e giovani attrici, come Simonetta Columbu, Noemi Medas e Claudia Giua, al fine di indagare sullo sviluppo del cinema low cost e sull’esistenza di nuove grammatiche possibili di racconto cinematografico. Particolare attenzione sarà posta anche alle attività di formazione del pubblico attraverso master class e panel con esperti. Prevista anche una sezione-laboratorio dedicata ai mediometraggi, scelti in base a tematiche d’attualità legate al mondo dei giovani, all’irruenza della cronaca o alle sfide del cambiamento climatico: “Il festival –raccontaColumbu- si apre con un film di grandissimo interesse, “Roman National” di Gregor Beil costruito attraverso la registrazione di videotelefonate tra ragazzi, un’indagine che entra in questa dimensione personale e poi si associa invece agli eventi che irrompono nella realtà, nel qual caso il terribile attentato di Nizza di qualche anno fa. “Eskere”, di Alessandro Abba racconta le problematiche dei nuovi italiani di origine straniera attraverso le loro stesse testimonianze, raccolte attraverso videocamere o device mobili. “Icemeltland Park”, di Liliana Colombo affronta la tematica spinosa del climatechange attraverso il racconto indiretto creato dal footage di materiali prodotti da turisti che vengono accompagnati ad osservare in diretta il progressivo scioglimento dei ghiacci in Antartide”. Le tre serate di Festival si concluderanno in musica. Il primo giorno salirà sul palco la giovane band quartese Musalibre, il secondo è previsto un djset, mentre la chiusura del Festival, in piazza XVIII Aprile, sarà affidata a Il Klan, il progetto musicale di Sergio Piras che unisce rock e cinema. Nello spettacolo i brani che hanno fatto la storia del grande schermo e della televisione vengono infatti rivisitati in chiave rock’n’roll. E per rendere l’evento ancora più emozionante ogni canzone è accompagnata dalla proiezione di video e immagini delrelativo film, regalando al pubblico un vero e proprio viaggio nella storia delle colonne sonore.Una tre-giorni culturale di assoluto rilievo. “Voglio innanzitutto ringraziare il Comune di Quartu Sant’Elena ed in particolare il sindaco Graziano Milia e l’Associazione Enti Locali per questa magnifica iniziativa–spiega il direttore artistico Giovanni Columbu -, che indaga e rende possibile una ricognizione non su qualcosa che sta a margine del cinema, ma che ne rappresenta ormai la prima linea, perché è dalle innumerevoli elaborazioni fatte con lo smartphone che nascono nuove idee, soluzioni linguistiche, forme di racconto interessantissime anche per il cinema di domani. Peppino De Filippo, grande attore e regista, diceva: ‘Chi cerca lo stile trova la morte, chi cerca la vita trova lo stile’. Questo è il suggerimento sempre validissimo da trasmettere ai giovani che intendono partecipare al nostro contest. Raccontare le cose che accadono attingendo alla realtà, per sviluppare nuove grammatiche narrative”. La diffusione della cultura cinematografica favorisce la costruzione di reti sociali a sostegno dello sviluppo locale ed è strumento di contrasto al disagio giovanile. E il festival intende appunto coinvolgere più possibile le giovani generazioni, puntando sugli strumenti di ultima generazione, nel caso specifico gli smartphone. I giovani di oggi vivono in simbiosi col proprio dispositivo, una condizione che nell’opinione pubblica rappresenta un problema. Ma questadipendenzanon generaesclusivamente effetti negativi; quello che è ormai un imprescindibile strumento del nostro tempo è infatti capace di semplificarci la vita, di accorciare le distanze, e anche di generare arte. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo, con il contributo del Comune di Quartu Sant’Elena e della Regione Autonoma della Sardegna, e con la partnership dei Centri Commerciali Naturali ‘La via del mare’ e ‘Via Eligio Porcu’. Da diversi anni, infatti, Assoentilocali lavora anche al sostegno e alla promozione del cinema quale forma di espressione artistica, per il suo valore culturale e per la ricaduta sociale ed economica che implica, anche in termini di valorizzazione dei territori e di promozione turistica.