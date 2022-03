Arrestato insospettabile commerciante cagliaritano: nella sua auto sulla 131 trasportava oltre cinque kg di cocaina. Incredibile episodio all’altezza di Sardara, brillante operazione della Polizia.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, nel pomeriggio del 25 febbraio, sulla SS 131 all’altezza di Sardara una pattuglia della Polstrada impegnata nel controllo di alcuni veicoli, è stata costretta a fermare anche un Mercedes che procedeva a elevata velocità in direzione Cagliari. Il conducente, un insospettabile commerciante cagliaritano, forniva indicazioni contraddittorie sulla provenienza. Gli agenti si insospettivano in quanto lo stesso trasportava prodotti alimentari spagnoli e solo allora dichiarava di essere sbarcato a Porto Torres da una nave proveniente dalla Spagna.

Tali circostanze inducevano gli agenti della Polstrada a chiedere l’ausilio di personale della Squadra Mobile della Questura che, verificati gli elementi di sospetto, procedevano alla perquisizione del veicolo al cui interno venivano rinvenuti e sequestrati 7 panetti di sostanza di colore bianco occultati all’interno della batteria dell’auto. Successive analisi della Scientifica identificavano la sostanza in questione per stupefacente del tipo cocaina per un peso totale di oltre 5 chili. L’uno è stato tratto in arresto e, su disposizione del P.M. di turno, associato alla Casa Circondariale di Uta.