Arrestato in Toscana un rapinatore dell’Ufficio Postale di Orgosolo: è un macellaio di 27 anni

Orgosolo: la polizia arresta uno dei rapinatori che lo scorso 31 luglio hanno assaltato l’Ufficio Postale.

La polizia, a seguito di indagini coordinate dal Pubblico Ministero di Nuoro, Riccardo Belfiori, ha eseguito a Firenzuola una ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di rapina nei confronti di Agostino Rubanu, nuorese di 27 anni, residente ad Orgosolo, macellaio. Alle 15 del 31 luglio scorso due individui travistati con cappelli e fazzoletti, approfittando dell’orario di chiusura al pubblico dell’Ufficio Postale di Orgosolo, hanno costretto il Direttore e una addetta alle pulizie a rientrare nello stabile, dove si sono impossessati di di 66.000 euro. Dopo essersi impadroniti dell’auto di proprietà della addetta alle pulizie, i due si sono dati alla fuga per le vie del paese, supportati da un terzo complice, rimasto all’esterno dell’edificio. La vettura è stata poco dopo rinvenuta a poche centinaia di metri dall’Ufficio Postale. La conseguente attività investigativa, supportata anche da presidi tecnici, ha consentito alla Squadra Mobile di raccogliere gravi e concordanti elementi di responsabilità nei confronti di Rubanu, rintracciato dai poliziotti di Nuoro, coadiuvati da quelli della Squadra Mobile di Firenze, in un paese in di quella provincia.