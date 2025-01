Nella notte appena trascorsa, i carabinieri del Radiomobile di Carbonia hanno tratto in arresto un uomo di 34 anni, residente a Nuxis, per tentata rapina e porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.

L’intervento è scaturito dopo che una segnalazione alla Centrale Operativa ha indicato movimenti sospetti presso il supermercato “Lidl Italia” in via Dalmazia. I militari hanno accertato che l’uomo era stato sorpreso dal personale di vigilanza mentre, armato di un coltello da cucina, cercava di forzare la porta scorrevole del supermercato, in quel momento chiuso al pubblico. Alla vista degli addetti, l’indagato si è dato alla fuga, ma è stato prontamente rintracciato e fermato dai carabinieri.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato trattenuto presso gli uffici del Comando in attesa della convalida dell’arresto e del rito direttissimo.