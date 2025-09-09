In tanti si sono accorti di uno strano odore nell’aria che non ha permesso un sonno tranquillo: c’è chi ha chiuso subito le finestre e chi, svegliato addirittura dal forte odore, si è dovuto alzare per blindare la casa.

Immancabili le proteste e la preoccupazione per la salute: “Non fa bene respirare questi forti odori. Non sarà nocivo respirare spesso questo maledetto odore di gomma bruciata? Stanotte era fortissimo ma possibile non si riesca a capire da dove provenga?” espone un residente.

“Ho dormito nulla per colpa di questa puzza”, “noi ci siamo addormentati con la finestra aperta e la mattina presto ci siamo svegliati con questo odore tremendo. Nel frattempo chissà quanto ne abbiamo inalato e non è la prima volta purtroppo” spiegano altri cittadini.

Si punta il dito verso la ss 387, sembrerebbe arrivare dai territori limitrofi alla statale l’odore acre che, ogni tanto, invade l’aria.

“Non si può più stare la notte, da mezzanotte e per tutta la notte c’è puzza di bruciato, qualcosa di devastante. Non si poteva respirare, sembrerebbe qualcosa di tossico”.

Un appello, infine, rivolto alle istituzioni, ossia quello di verificare da dove proviene l’odore malevolo: “La notte non possiamo aprire le finestre e respirare un pò d’aria fresca. È assurdo trovarsi in questa situazione”.