Aree idonee per gli impianti di energia rinnovabile, vertice in consiglio e domani giunta straordinaria

Vertice blindato con i consiglieri della maggioranza di centrosinistra e domani giunta straordinaria per il via libera al disegno di legge aree idonee. Con una accelerata improvvisa e inaspettata, le consultazioni con i sindaci si sono concluse appena qualche giorno fa e non tutti hanno dato ancora le loro indicazioni, pare un centinaio, la presidente Todde ha convocato maggioranza per oggi e esecutivo per domani: oggi per illustrare i contenuti del ddl, domani per approvarlo. Il ddl aree idonee supera di fatto la moratoria che era stata impugnata dal governo.

Con il ddl aree idonee la giunta vuol individuare le zone dove sarà possibile autorizzare l’installazione degli impianti di produzione di energie rinnovabili.