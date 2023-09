Arbus, guida con una pistola nell’auto: denunciato un operaio.

I carabinieri hanno denunciato ieri ad Arbus per detenzione e porto illegale di armi un 56enne del luogo, operaio, già conosciuto dalle forze dell’ordine. Nel corso di una perquisizione veicolare compiuta durante un controllo stradale, l’uomo è stato trovato in possesso di un vecchio revolver, apparentemente privo di marca e di matricola e probabilmente non funzionante. L’arma è stata riverniciata in epoca imprecisata e dovrà essere sottoposta a verifiche dalla sezione balistica del RIS di Cagliari per verificare se possa essere stata utilizzata in passato per la commissione di qualche delitto. L’interessato non ha saputo o voluto fornire indicazioni precise circa la provenienza della pistola a tamburo. In ogni caso un oggetto del genere non può essere trasportato nell’abitacolo di un’automobile.