Appartamento in fiamme a Sassari: salvata una famiglia, bimbo finisce all’ospedale

Paura in una palazzina nel rione di Latte Dolce, a Sassari. Un incendio, scoppiato in una canna fumaria dentro un appartamento, ha portato i Vigili del fuoco a compiere un delicato intervento. I pompieri hanno raggiunto la zona interessata dal fuoco, al sesto piano e, con l’aiuto dell’autoscala, hanno domato il rogo e messo in salvo gli abitanti della casa coinvolta. Tra loro anche un bambino che è stato subito trasportato all’ospedale per accertamenti. Le sue condizioni, fortunatamente, sono buoni. Sul posto hanno operato anche i carabinieri del capoluogo turritano e i soccorritori di un’ambulanza del 118.