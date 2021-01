Aperitivo proibito in un bar a Villamar: allontanate una ventina di persone, sanzionato il titolare

I carabinieri delle Stazioni di Gesturi e Villamar hanno svolto ieri un servizio coordinato per il contenimento del rischio epidemiologico da Covid-19, derivante da illeciti comportamenti di qualcuno, che continua a non attenersi alle limitazioni imposte dal governo. Nel pomeriggio si sono imbattuti in un gruppo di persone indifferenti alla grave pandemia che purtroppo sta ancora imperversando anche nei nostri Comuni. Infatti, pattugliando la zona di Villamar, i carabinieri hanno notato un assembramento di persone, una ventina, incontratesi per un aperitivo. Costoro consumavano serenamente coktails all’ingresso di un noto bar del paese, senza mantenere le dovute distanze e senza indossare dispositivi di protezione individuale. I gestori del locale anziché limitare la propria attività alla sola vendita in modalità “da asporto”, come previsto dalle norme in vigore, svolgevano invece somministrazione al dettaglio, inducendo ovviamente la clientela a consumare sul posto, così da creare assembramento di persone. I militari hanno identificato tutti gli avventori, che sono quindi stati invitati ad allontanarsi per consumare con asporto. Hanno proceduto poi al controllo del locale, hanno sanzionato amministrativamente sia il barman sia il titolare, per non aver rispettato le regole dettate per le aree “arancioni”. È stato richiesto anche alla Prefettura di Cagliari di valutare un provvedimento di chiusura temporanea dell’attività. A poca distanza, sono stati sanzionati amministrativamente dai carabinieri per violazione delle norme anti contagio, anche altre 2 persone, che vendevano per strada frutta e verdura senza indossare le mascherine.