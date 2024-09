Anziana uccisa a Modena, il figlio confessa davanti alle telecamere di Pomeriggio 5

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Svolta clamorosa in diretta tv poco fa sul delitto dell’80enne Loretta Levrini, trovata morta in casa nelle scorse ore a Spezzano di Fiorano, in provincia di Modena. Il figlio della donna, Lorenzo Carbone, era ricercato da ieri dalla forze dell’ordine e dai vigili del fuoco , sospettato del delitto. Proprio questo pomeriggio, l’uomo- disoccupato di 50 anni- è stato rintracciato dai cronisti della nota trasmissione televisiva condotta da Mirta Merlino e ha confessato in lacrime di essere stato lui a strangolare la madre: “Non ce la facevo più” – ha raccontato.”Lei mi faceva arrabbiare. L’ho soffocata, prima con il cuscino, poi solo con la federa, poi ho usato dei laccetti”. L’uomo ha spiegato che la donna era malata da tempo, “tra la demenza e l’Alzheimer” e che “a volte diceva cose strane”. Sono stati gli stessi giornalisti a chiamare i Carabinieri e l’uomo è stato portato nel comando di Sassuolo per il primo interrogatorio.