Antonello di Pirri: “Ho 60 anni e sono disoccupato, sono disposto a fare qualunque lavoro”

Santa Teresa, rione periferico di Pirri, oltre ai problemi di natura “edilizia” abbonda, purtroppo, anche di grane di natura “sociale”. Antonello Barrago, sessant’anni tondi, abita in via Trexenta insieme alla moglie da trent’anni: “Sino a dieci anni fa ho lavorato a Quartu Sant’Elena per conto della De Vizia, poi ho perso il lavoro. Purtroppo ho molto tempo libero e mi dedico alla pulizia della strada e del giardinetto”, racconta. “in questo quartiere le vie sono piene di buche e anche i marciapiedi” non se la passano bene. “Da sempre siamo stati sempre messi in seconda posizione rispetto a Cagliari. Dentro le case popolari ci sono i pavimenti che saltano, così come i bagni, e quando piove entra l’acqua dentro, per non parlare dell’umidità. Dal Comune ci è sempre stato risposto che non hanno i soldi per svolgere le manutenzioni e, infatti, in molti casi non sono stati riparati i bagni”.

“È difficile andare avanti con pochi euro al mese, io e mia moglie viviamo con lo stretto necessario”. Il sedici giugno prossimo Antonello Barrago andrà a votare, oltre che per scegliere il futuro presidente della Municipalità, anche per il sindaco di Cagliari: “Io sono disponibile a fare qualunque lavoro, a parte questo il prossimo sindaco della città dovrà far partire tutte quelle operazioni urgenti che attendiamo da tempo, partendo dalla ritinteggiatura delle facciate, sono trent’anni che aspettiamo”.