Il messaggio commosso della Sovrintedenza Arxheologica di Cagkiari:”La scorsa notte Andrea Cammisuli, operatore nel sito archeologico di Nora, è deceduto in un incidente stradale sulla SS195 all’età di 46 anni.

Chi in questi anni ha lavorato a Nora l’ha apprezzato per la gentilezza e la disponibilità, ma soprattutto per la passione con cui si prendeva cura dei beni archeologici.

Lo avevamo conosciuto nel 2009, quando aveva partecipato alla campagna di restauro dei mosaici romani con l’impresa l’Officina Restauri di Roma. Poi era stato assunto dalla Coptur che gestiva il sito archeologico e quindi era passato per tutte le successive società di gestione fino alla Fondazione Pula Cultura.

Era particolarmente attento alla manutenzione dei mosaici, a cui si applicava anche grazie alle capacità acquisite, collaborando con il personale tecnico della Soprintendenza.

Lo ricordiamo quindi con affetto e rimpianto, e siamo vicini alla famiglia in questo tragico momento. Mancherà a noi e a Nora”.