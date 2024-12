Ancora una tragedia in Sardegna durante una battuta di caccia al cinghiale, questa volta nelle campagne di Aglientu, costata la vita al 63enne di Villacidro Pietro Mais, un ex carabiniere di 63 anni originario di Villacidro. L’uomo è morto la scorsa notte all’ospedale di Olbia, dove era stato ricoverato d’urgenza dopo essere stato colpito da un proiettile di rimbalzo. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16, in località Mascarizzu, una zona isolata a qualche chilometro dal centro abitato.

Secondo quanto ricostruito finora, Mais stava partecipando a una battuta di caccia al cinghiale quando il colpo, sparato da uno dei compagni di caccia, ha colpito una roccia e ha deviato, centrando l’uomo all’addome. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, che sono intervenuti con l’elisoccorso e lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, il cuore di Mais ha cessato di battere durante la notte, nonostante le cure.

I carabinieri, che stanno indagando sull’incidente, stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto. La comunità locale è sconvolta da questa ennesima tragedia.