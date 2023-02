Ancora un furto alla Tecnomat di Assemini, sotto i vestiti merce rubata: operaio nei guai

I Carabinieri della stazione di Sant’Avendrace hanno denunciato un operaio, il quale si e’ reso responsabile di un tentativo di furto di materiale elettrico. Il tutto è accaduto questa mattina nello Store Tecnomat di Assemini. L’uomo, residente a Cagliari, mentre girava tra gli scaffali, aveva occultato del materiale tra gli indumenti per un totale di 25 euro, sperando di uscire dal negozio senza pagare l’importo. Non si era tuttavia accorto di essere stato notato dal personale addetto alla sicurezza dell’esercizio commerciale. Oltrepassata la zona delle casse, l’uomo è stato fermato dalla vigilanza e accompagnato in caserma per la denuncia, mentre la merce è stata recuperata e restituita al negozio.

E’ il terzo episodio di furto in pochi giorni, i precedenti il 12 gennaio, il 2 febbraio e oggi l’ultimo.