“Pochi chilometri e sarebbe tornato da Olbia sano e salvo, con il suo solito sorriso e la sua voglia di vivere. Un lavoratore instancabile. Un ragazzo serio e responsabile che continuerà a vivere nei nostri ricordi. Ma il dolore è tanto” ha espresso Massimo Carboni.

Era di Assemini ma molti suoi familiari vivono a Decimomannu, sono due le comunità in lutto che da ieri sera piangono per quel ragazzo dolce, affettuoso, un lavoratore che mai si tirava indietro.

Forse un malore mentre era alla guida o un colpo di sonno e in pochi attimi la sua vita si è interrotta a causa di quel guardrail, all’altezza di Nuraminis, che ha infilzato il furgone sul quale viaggiava .

“Ancora pochi chilometri e saresti arrivato a casa”, ma così, purtroppo, non è stato.