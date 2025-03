Nella mattinata odierna, i Carabinieri della Stazione di Carbonia hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa nei confronti di un operaio 45enne.

Il provvedimento scaturisce da una seria attività investigativa avviata a seguito della denuncia sporta dalla ex compagna convivente, una 43enne del posto, che si era rivolta ai militari per mettere fine a una situazione di profondo disagio e paura. La donna aveva infatti riferito di essere stata vittima, a partire dal marzo 2024, di ripetuti episodi di maltrattamenti, consistenti in ingiurie, minacce e aggressioni fisiche, tali da generarle un continuo stato d’ansia e timore per la propria incolumità.

Le indagini dei Carabinieri hanno permesso di raccogliere gravi elementi a carico dell’indagato, confermati anche dalla testimonianza della vittima, evidenziando la necessità di un intervento immediato a sua tutela.

La misura cautelare impone all’uomo il divieto assoluto di avvicinarsi alla donna, alla sua abitazione e ai luoghi da lei frequentati, e costituisce un importante strumento di prevenzione per evitare che la situazione possa degenerare in episodi ancora più gravi.

L’Autorità Giudiziaria è stata tempestivamente informata dell’esecuzione del provvedimento da parte dei Carabinieri di Carbonia, i quali continueranno a monitorare con attenzione l’evolversi della vicenda, garantendo alla vittima la necessaria protezione e proseguendo nelle attività di accertamento per fare piena luce sui fatti denunciati.

L’Arma dei Carabinieri rinnova l’invito a tutte le persone vittime di violenza o minaccia a rivolgersi senza esitazione ai presidi dell’Arma presenti sul territorio, dove personale qualificato è pronto ad ascoltare, accogliere e attivare tutte le misure previste dalla legge per la tutela delle persone offese.