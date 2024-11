Ancora incidenti a Capoterra: impatta con l’auto contro un cinghiale

È accaduto dopo la rotonda della Residenza del Sole, verso Cagliari: in confronto a quanto accade generalmente, i danni alla vettura sono stati contenuti, paraurti danneggiato, e anche per l’animale l’impatto non è stato fatale. Questa volta è andata meglio, ma il rischio rimane, ancora, elevato: incidenti che si presentato con troppa frequenza, colpire i grossi animali comporta un serio pericolo di cui si parla da tempo e le soluzioni, per evitare ulteriori drammi, sembrano ancora lontane.