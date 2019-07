Sono quattro gli incendi che hanno necessitato dell’intervento degli elicotteri del Corpo forestale regionale. Fiamme a Orroli, in località Nuraghe Salonis; a Simaxis, in località Curruliu; a Villasor, in località Su Pranu, e Solarussa, località Isca Noa.

Sono stati domati anche grazie ai mezzi della flotta regionale.