Ambiente, istituito a Cagliari tavolo di lavoro permanente metropolitano

Un tavolo di lavoro permanente per affrontare in modo condiviso le tematiche ambientali riguardanti il territorio della Città Metropolitana. Il progetto è stato illustrato questa mattina dal consigliere delegato all’Ambiente e vicesindaco metropolitano Roberto Mura, ideatore dell’iniziativa, durante un incontro nella sede dell’ente in viale Ciusa a Cagliari, al quale hanno preso parte Paolo Truzzu, nella doppia veste di sindaco metropolitano e di Cagliari, e i sindaci e assessori all’Ambiente dei 17 comuni dell’area vasta. Il tavolo sarà costituito da un rappresentante per ciascun comune.

“La tutela ambientale è un tema su cui è fondamentale ragionare in un’ottica metropolitana di valorizzazione e sviluppo”, ha detto il sindaco Truzzu nel suo intervento. Un concetto delineato più nel dettaglio dal delegato all’Ambiente Mura, che ha individuato nell’emergenza rifiuti e nelle disinfestazioni i problemi più urgenti da affrontare nell’immediato: “Il nostro compito come rappresentanti dei cittadini è servire la comunità, e per avere città e territori più puliti dobbiamo fare un lavoro di squadra attraverso un dialogo permanente”, ha spiegato, aggiungendo che “la Città Metropolitana può e deve essere questo luogo di incontro”. Mura ha sottolineato anche l’importanza dell’educazione ambientale, “che deve rivestire un ruolo decisivo nella formazione scolastica fin dall’infanzia”.

Numerosi i temi comuni portati all’attenzione dai sindaci e assessori dei 17 comuni, in particolare quello cruciale della gestione dei rifiuti. Tra le proposte, la gestione di un appalto integrato metropolitano e l’istituzione di un sistema di controllo per contrastare in modo efficace l’abbandono dei rifiuti.

In un prossimo incontro in programma a breve sarà illustrata più nel dettaglio una relazione del settore Tutela Ambiente della Città Metropolitana anticipata oggi sullo stato dell’arte e su obiettivi specifici. L’ente istituirà una segreteria ad hoc che coordinerà i rapporti con ciascun comune.