Si trovano nella stessa zona dove il 23 gennaio sono andati in fumo altri rifiuti uguali.

Un enorme cimitero di ruote in disuso, sostituite e gettate via, in campagna, zona Md, da chi, anziché smaltirle correttamente, ha preferito adagiarle come arredo tra alberi e vegetazione. Un fenomeno purtroppo non nuovo, segue quello della scorsa settimana quando, ben due devastanti roghi, hanno interessato altrettanti luoghi limitrofi. Domato prontamente dai vigili del fuoco il primo, per il secondo, invece, avvenuto due giorni fa tra Selargius e Monserrato, ha richiesto ore di lavoro incessante prima di mettere in sicurezza il terreno.

Queste immagini sono state diffuse da un residente che mette in evidenza come il triste fenomeno sia ampiamente ripetuto e riproposto nella periferia cittadina: un grosso problema ambientale e per la salute dei cittadini che, a causa del fumo nero e denso sprigionato dai pneumatici bruciati, hanno dovuto respirare l’aria inquinata per colpa di chi non rispetta le più semplici norme, necessarie per il benessere di tutti.