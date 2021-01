Allerta meteo e rischio pioggia in Sardegna: ecco le zone “gialle” indicate dalla Protezione Civile. La Protezione Civile lancia l’allerta meteo in Sardegna dalle 18 di domani alla mezzanotte, sei ore di intense piogge previste: Tirso, Montevecchio e Logudoro saranno le aree interessate coinvolte dall’allerta, la Regione invita le popolazioni alla massima attenzione negli spostamenti.