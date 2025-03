La Protezione Civile ha diramato un bollettino meteo in cui si avverte di un forte rischio idrogeologico soprattutto sulle zone settentrionali della Sardegna Orientale dove si prevedono forti perturbazioni e precipitazioni. Le zone in particolare che sono coinvolte partono dal Serrabus per proseguire a nord. L’allerta gialla è estesa per tutta la notte fino alle ore 9 di domani, domenica 2 marzo.