Alle Saline Conti Vecchi la premiazione del concorso “Water is Life”: ad aggiudicarsi il podio gli studenti e le studentesse dell’Istituto “Angioy” di Carbonia.

Si è tenuta ieri a Macchiareddu, importante bene gestito dal FAI (Fondo Ambiente Italiano), la premiazione del concorso “Water is Life” organizzato dall’EGAS (Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna). L’evento, volto a sensibilizzare i giovani sull’importanza della tutela della risorsa idrica, ha visto la partecipazione di numerosi studenti di tutta l’isola. Il concorso, lanciato un anno fa, era rivolto a tutti gli studenti e studentesse degli istituti secondari di secondo grado della Sardegna, invitati a cimentarsi nelle realizzazione di un video sul tema della salvaguardia dell’ambiente e in particolare dell’acqua con un particolare richiamo al territorio sardo.

Alla cerimonia erano presenti il Presidente di EGAS, Fabio Albieri, e i commissari di concorso: Maurizio Meloni, Direttore Generale di EGAS e Presidente della Commissione, Maurizio Menicucci, giornalista scientifico Rai di richiamo internazionale e inviato del TG Leonardo i e Rosario Mazzola, ordinario di ingegneria idraulica all’Università di Palermo e oggi tra i maggiori esperti italiani di risorse idriche.

I vincitori del concorso

Il concorso, aperto a tutte le scuole superiori della Sardegna, ha coinvolto numerosi studenti e studentesse con l’obiettivo di stimolare la loro creatività su un tema cruciale come quello della gestione e salvaguardia dell’acqua. I progetti premiati sono stati valutati per l’originalità, l’attinenza al tema e la qualità della presentazione.

Agli autori dei tre progetti migliori borse di studio del valore di 4mila euro per il primo classificato, 2500 euro per il secondo e 1500 euro per l’opera sul terzo gradino del podio.

A conquistare le prime tre posizioni in classifica sono stati gli studenti dell’Istituto “G. M. Angioy” di Carbonia, che racchiude al suo interno vari indirizzi come quello tradizionale tecnico commerciale e per geometri, oltre a Liceo Scientifico con opzione scienze applicate e i corsi Grafica e Comunicazione, Biotecnologie Sanitarie, Informatica e Telecomunicazioni.

Ad accompagnare gli studenti e le studentesse anche la Dirigente scolastica, la Dott.ssa Teresa Florio e le docenti Silvia Brocci, Eleonora di Marino, Alessandra Manca e Daniela Soru.

La classifica

– Terzo classificato: Gabriele Pisano, studente di 5^ nel percorso di grafica e comunicazione, con il progetto “S’abba est bida”, che ha trattato il tema dell’acqua come risorsa essenziale per la vita, affrontandolo con creatività.

– Secondo classificato: Il gruppo di studenti della 2^ A, composto da Clarissa Atzori, Nicolò Bullegas, Maicol Cani, Gian Battista Cardias, Martina Concas, Carlotta Coronero, Alessia Fadda, Beatrice Fanutza, Mantas Jonaitis, Giulia Mereu, Elena Mudu, Samuele Nocco, Sophia Pinna, Giorgia Roccatani, Karol Santus, Anna Sarigu, Leonardo Usula, Nicolò Utzeri e Diego Verrocchi, con il progetto “Acqua Sporca!”, che ha saputo raccontare l’importanza della tutela dell’acqua in modo collettivo e dinamico.

– Prima classificata: Marta Portaluppi, anch’essa studentessa di una quinta classe in grafica e comunicazione, con il progetto “Riflessione Idratata”, un’animazione grafica che ha colpito per la profondità, eleganza e sintesi, oltre al sapiente uso dell’iconografia come elementi distintivi del messaggio espresso.

Tour guidato alle Saline Conti Vecchi

Al termine della premiazione, gli studenti e le studentesse con i loro accompagnatori hanno potuto partecipare a un tour guidato all’interno delle storiche Saline Conti Vecchi. Un’immensa area naturalistica e un sito di archeologia industriale, le saline rappresentano un esempio unico di come natura e industria possano convivere armoniosamente. Durante il tour, i partecipanti hanno potuto esplorare allestimenti d’epoca, proiezioni immersive e percorsi tra vasche naturali, montagne di sale e fauna selvatica, scoprendo l’affascinante impresa del sale, ancora oggi un’attività produttiva in questo sito.

Il concorso “Water is Life” si conferma un’occasione di grande valore educativo e culturale, promuovendo tra i giovani una maggiore consapevolezza sull’importanza della risorsa idrica e della sua tutela. EGAS rinnova il proprio impegno a promuovere iniziative volte alla sensibilizzazione su temi ambientali cruciali per la Sardegna e non solo e prossimamente verrà lanciata la seconda edizione del concorso.

Durante la premiazione, il Presidente Fabio Albieri ha dichiarato: “Il concorso ‘Water is Life’ è stato un’importante occasione per coinvolgere i giovani nella riflessione sulla gestione responsabile delle risorse idriche. È incoraggiante vedere l’entusiasmo e l’impegno con cui gli studenti e le studentesse hanno affrontato un tema così cruciale per il futuro del nostro pianeta”.

Maurizio Meloni, Presidente della Commissione e DG di Egas, ha aggiunto: “I lavori presentati sono stati di qualità e hanno dimostrato una notevole sensibilità da parte degli studenti. La tutela dell’acqua è un argomento che tocca tutti e questi giovani ci offrono la loro visione sensibile e creativa su questo tema”.