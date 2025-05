Ieri mattina numerosi cittadini di Cagliari e dei comuni limitrofi hanno ricevuto su Messenger un messaggio apparentemente ufficiale, firmato “Meta”, che annuncia la cancellazione imminente del profilo Facebook. Ma è una truffa.

Il messaggio si presenta con un tono urgente e allarmante: “Avviso importante da Meta Abbiamo deciso di eliminare definitivamente il tuo account Facebook perché abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da altri account che segnalavano il tuo account come in violazione dei nostri standard della community, come previsto dalle nostre norme.

> Se ritieni che si tratti di un errore, invia un ricorso per la revisione utilizzando il link qui sotto”.

Non solo: “Se non riceviamo alcun ricorso, disattiveremo definitivamente il tuo account entro 24 ore.

> Grazie per la collaborazione.

> **Meta © 2025”.

Il link fornito non porta a una pagina ufficiale, ma a un sito “falso e pericoloso che simula in modo fedele l’interfaccia di Facebook. Inserendo le proprie credenziali, gli utenti cadono nella rete dei truffatori, che possono così impossessarsi degli account e usarli per diffondere ulteriormente il messaggio fraudolento” spiega una cittadina che ha segnalato l’accaduto.

“Il messaggio è una truffa e va assolutamente ignorato.

Le autorità locali e la Polizia Postale invitano chiunque lo riceva a non cliccare sul link, a non fornire dati personali e a segnalare immediatamente l’accaduto al Centro Assistenza di Facebook”.

Quindi, cosa fare se è arrivato il messaggio? “Non cliccare sul link. Non inserire nome utente e password.

Segnala il messaggio direttamente su Facebook come phishing.

Cambia la password del tuo account se pensi di aver fornito le credenziali.

Questo tipo di truffa sfrutta il panico e l’apparente ufficialità del messaggio per spingere gli utenti ad agire d’impulso. Facebook non comunica mai decisioni gravi come la cancellazione dell’account tramite Messenger, né attraverso domini sospetti come quello indicato nel messaggio truffaldino”.

Massima attenzione quindi, riconoscere in tempo questi messaggi può evitare seri problemi di sicurezza.