Allarme Omicron in Sardegna: un contagiato di rientro dall’Africa sul volo Roma-Alghero, 130 persone in isolamento

Allarme Omicron anche in Sardegna. La pericolosa e temutissima variante, 32 mutazioni e grande capacità di sfuggire al vaccino, potrebbe essere arrivata nell’Isola domenica notte con un passeggero, asintomatico, a bordo del volo Roma- Alghero di rientro dall’Africa e salito a bordo del volo per la Sardegna dopo uno scalo in Olanda. Tutte le 130 persone che viaggiavano con lui sono state messe in isolamento e domattina saranno sottoposte al tampone. Se qualcuno risulterà positivo, scatteranno i protocolli ministeriali di tracciamento di tutti i contatti. Altissimo, per la provenienza del passeggero, il rischio che si tratti di variante Omicron.