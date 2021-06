Allarme afa in Sardegna, in arrivo tre giorni caldo record con punte di 40 gradi: sos della Protezione Civile. Dalle 12 di domani e sino alle 15 di lunedì sono previsti forti aumenti delle temperature in Sardegna, ecco l’allarme ufficiale lanciato dalla Protezione Civile poco fa. Si consiglia di non uscire nelle ore più calde, tra le 12 e le 18: “LE TEMPERATURE SUBIRANNO UN GENERALE E PROGRESSIVO AUMENTO SUL SETTORE OCCIDENTALE DELL’ISOLA, SIA NEI VALORI MASSIMI SIA IN QUELLI MINIMI, RISULTANDO ANCHE MOLTO ELEVATE, OVVERO SUPERIORI AI 37°C E LOCALMENTE SUPERIORI AI 40°C. LUNEDÌ LE TEMPERATURE SUL SETTORE OCCIDENTALE DIMINUIRANNO, MA SARANNO COMUNQUE ELEVATE, MENTRE SUBIRANNO UN AUMENTO FINO A MOLTO ELEVATE SUL MERIDIONE”.

Nei dettagli, queste le avvertenze importanti della Protezione Civile: non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto i soggetti a rischio. In casa, proteggersi dal calore del sole con tende o persiane. In generale consumare pasti leggeri e mangiare molta frutta, bere adeguatamente evitando bevande alcoliche e caffeina. Indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro ed evitare le fibre sintetiche. Se in casa ci so-no persone malate fare attenzione che non siano troppo coperte. I soggetti a rischio sono: le persone anziane e/o non autosufficienti o convalescenti, le persone che assumono regolarmente farmaci, i neonati e i bambini piccoli, chi fa esercizio fisico o svolge un lavoro intenso all’aria aperta.