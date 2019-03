Alla scoperta di Sant’Antioco con le nuove cartine turistiche

Nuove cartine turistiche “Isola di Sant’Antioco”. Il Centro Commerciale Naturale Sulki, in collaborazione con il Comune di Sant’Antioco, ha realizzato le nuove cartine dedicate ai visitatori, che accompagneranno il turista alla scoperta di Sant’Antioco, tra informazioni utili, località balneari, siti di interesse culturale e archeologico. «Un progetto frutto dell’impegno del CCN Sulki e degli uffici comunali – commenta l’assessore al Turismo Roberta Serrenti – con le copie stampate e a disposizione, siamo così in grado di offrire uno strumento indispensabile, che facilita la permanenza del vacanziere in città. L’iniziativa rientra nell’ambito delle varie azioni messe in campo dal CCN Sulki (nello specifico il “Sulki tour”), verso le quali l’Amministrazione Comunale guarda con grande interesse, fornendo il proprio sostegno: la rete, infatti, è capace di garantire ampi vantaggi a tutta la comunità, in termini di sviluppo economico e turistico».

Ieri pomeriggio, nell’aula consiliare, il direttivo del CCN ha tenuto una riunione pubblica nella quale, oltre ad illustrare le attività già svolte e i progetti futuri, sono stati consegnati ai presenti le cartine e il decalogo “Tutti i nodi di una grande rete”, contenente “10 buoni consigli”. «Ieri è stata una riunione molto partecipata – prosegue l’assessore Roberta Serrenti – ho notato tanto entusiasmo da parte degli aderenti, sia per il lavoro svolto, sia per i progetti futuri che animeranno la nostra città anche nel breve periodo. Inoltre, si segnalano nuove adesioni al CCN Sulki per la costituzione di una rete che sta pian piano diventando sempre più fitta».