Un 43enne residente a Lunamatrona è stato denunciato dai Carabinieri per guida in stato di ebbrezza, dopo essere stato fermato durante un controllo in via Marmilla. L’uomo, alla guida di una Volkswagen Tiguan di proprietà di una 29enne dello stesso comune, era stato inizialmente fermato per l’uso del telefono cellulare mentre guidava.

Tuttavia, i militari hanno notato segni di alterazione psicofisica e hanno deciso di sottoporlo a un accertamento etilometrico. Il test, eseguito dai Carabinieri della Stazione di Mogoro, ha rivelato un tasso alcolemico oltre il doppio del limite consentito dalla normativa vigente.

A seguito dei risultati dell’etilometro, i Carabinieri hanno proceduto al ritiro della patente di guida dell’uomo e alla denuncia per guida in stato di ebbrezza.