Alla guida di una Mercedes e positivo all’alcol oltre 5 volte il consentito: una denuncia a Selargius.

Ieri verso mezzogiorno, a Selargius i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Quartu hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica un 65enne del luogo, operaio e incensurato. Sottoposto al test dell’etilometro in via I° Maggio mentre era alla guida della propria autovettura Mercedes, l’uomo è risultato essere positivo, evidenziando un tasso molto alto, pari a oltre 5 volte il limite massimo consentito. La patente di guida gli è stata ritirata dal personale operante mentre l’auto è stata sequestrata e affidata in custodia giudiziale a una ditta convenzionata.