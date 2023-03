Alla guida della moto senza patente e senza assicurazione: denunciato un pluripregiudicato di Cagliari

Alla guida di una moto senza patente e senza assicurazione, nei guai un pluripregiudicato cagliaritano. Oggi i motociclisti della polizia locale di Cagliari, mentre controllavano un motociclo, hanno scoperto che il conducente, un pluripregiudicato cagliaritano di 51 anni, risultava privo di patente e già sanzionato diverse volte.

Il veicolo, privo di assicurazione, risultava con targa non associata al telaio. Risultato privo anche di documenti utili all’identificazione, il conducente è stato accompagnato presso il gabinetto di polizia scientifica per l’identificazione e successivamente è stato deferito all’autorità giudiziaria per la condotta penalmente rilevante.

Il mezzo è stato affidato in custodia a ditta incaricata e la targa ritirata per la trasmissione alla Motorizzazione. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte degli investigatori del nucleo di Polizia Giudiziaria per verificare la provenienza del veicolo.