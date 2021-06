Alla guida con un permesso di circolazione falso: meccanico denunciato a Decimomannu.

Ieri a Decimomannu i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà per falso materiale un 32enne di Decimoputzu, di fatto domiciliato a Villaspeciosa, meccanico, con precedenti denunce. L’uomo è stato controllato attorno alle 19 ad un posto di blocco in via Villacidro a Decimoputzu alla guida della propria Fiat Punto, privo di patente. In realtà l’uomo ha fornito ai militari un permesso di circolazione che i successivi accertamenti hanno consentito di dimostrare essere contraffatto in maniera anche abbastanza abile. In conseguenza di questo i tempi necessari a recuperare la patente si allungheranno in maniera rilevante e dall’evento scaturirà un procedimento penale.