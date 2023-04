Alla guida con patente scaduta, senza assicurazione e revisione dell’auto: 51enne nei guai a Villasor.

Ieri a Villasor i Carabinieri della Stazione locale hanno notato una Mercedes Benz che ha deviato improvvisamente il proprio movimento in una via laterale per evitare di essere controllata. I militari l’hanno raggiunta e hanno identificato alla guida del mezzo un cinquantunenne del posto, che ha potuto esibire nei confronti dei militari il meglio delle violazioni al codice della strada. Infatti viaggiava con patente scaduta e mai rinnovata e il mezzo era privo di assicurazione e di revisione. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo per la successiva confisca e affidato a un custode giudiziario autorizzato. Le autorità giudiziaria e amministrativa sono state informate per gli aspetti di rispettiva competenza.