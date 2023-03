Alice, la dolce mamma di soli 37 anni morta nel rogo della sua casa: salva la figlia di 9 anni. Poco dopo le 8 di questa mattina si è verificata un’esplosione a seguito di un incendio in via Gorghi a Sant’Urbano, nel Padovano per una probabile fuga di gas. È andata a fuoco una casa singola di due piani abitata da una famiglia: il padre e i due figli si sono salvati, mentre la madre è stata purtroppo recuperata dai vigili del fuoco senza vita, come riferisce il nostro giornale partner Quotidiano.net.