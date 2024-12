Sono da poco trascorse le 8 del mattino, quando due uomini incappucciati fanno irruzione nel distributore di benzina Agip Eni di via Vittorio Emanuele ad Alghero. I due malviventi avrebbero minacciato con un coltello il gestore che stava uscendo dal gabbiotto da cui aveva appena prelevato i contanti dalle casse automatiche prima di andare in banca a versare il denaro. I rapinatori hanno agito nel giro di poco tempo, per poi scappare a piedi scavalcando una recinzione dietro l’area di servizio. Tempestivo l’intervento delle forze dell’ordine che hanno avviato l’indagine sull’accaduto. Da quanto emerso, il bottino si aggirerebbe sui 30 mila euro.