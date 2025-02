Una giornata da dimenticare per Alghero e la sua viabilità. Due incidenti nel giro di pochissimo tempo hanno paralizzato questo pomeriggio la città creando forti disagi con traffico in tilt. In Via Don Minzoni un’auto è finita contro un muro distruggendo un quadro elettrico. Tra via Marconi e via Veneto, invece, si sono scontrati due scooter, sembrerebbe a causa di una mancata precedenza. Due persone, un uomo di 50 anni e un ragazzo di 17, sono state portate al pronto soccorso. Il 50enne è stato ricoverato in codice rosso a causa di vari traumi, mentre il 17enne avrebbe riportato solo lievi lesioni. Provvidenziale come sempre l’intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza le aree coinvolte dai due sinistri mentre polizia locale e carabinieri si sono occupati dei rilievi di rito.