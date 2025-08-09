È stato trasferito d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma il bambino di 4 anni, figlio di una coppia di turisti romeni in vacanza a Olmedo, ricoverato inizialmente in Rianimazione all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari per un grave colpo di calore.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Alghero, intervenuti insieme al 118, il piccolo si sarebbe allontanato dall’abitazione approfittando di un momento di riposo dei genitori. Dopo essersi accorti dell’assenza, mamma e papà hanno avviato subito le ricerche, ritrovandolo privo di sensi all’interno della loro auto, parcheggiata davanti alla casa.

Le condizioni del bambino sono apparse da subito critiche: trasportato d’urgenza all’ospedale di Sassari, è stato ricoverato in Rianimazione. I medici hanno diagnosticato un colpo di calore, probabilmente causato da un’esposizione prolungata a temperature elevate. In accordo con la famiglia, è stato disposto il trasferimento a Roma per ricevere cure specialistiche.