Ha sconvolto il mondo della musica e delle radio la morte improvvisa a soli di 53 anni del direttore di Virgin Radio Alex Benedetti. Il noto e apprezzatissimo dj udinese si è tolto la vita ieri pomeriggio lanciandosi dal suo ufficio al settimo piano di Via Turati a Milano. Ma ci sono alcuni punti su cui è necessario far chiarezza. La Pm Francesca Crupi, disposta l’autopsia, vuole studiarne i risultati e si crede che dietro il gesto estremo del 53enne possano esserci motivi economici che lo preoccupavano legati un presunto debito di 70mila euro, per una ristrutturazione edilizia legata al superbonus. Un investimento che sarebbe risultato una truffa e che avrebbe tolto la tranquillità al dj. Gli amici confermerebbero queste preoccupazioni di Benedetti, che non ha lasciato alcuna lettera d’addio. Una tragedia che ha sconvolto amici e colleghi, proprio nella settimana di festa e musica sanremese.