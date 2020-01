Alessio di Dolianova: “Terza media e tanta esperienza come manovale, mai avuto un contratto sicuro”

C’è chi il lavoro lo cerca con una laurea tra le mani, chi con un diploma e chi con la terza media. In un’Isola con ottantamila e passa disoccupati, ognuno si arrangia come può. Alessio Farci, ventisettenne di Dolianova, ha scelto di non fare un liceo o un istituto superiore, preferendo rimboccarsi le maniche: “Ho lavorato sin da quando ero giovanissimo per aiutare in casa, ovviamente senza contratto. Ho fatto principalmente il manovale, negli anni sono arrivato a guadagnare anche 1300 euro al mese per otto ore di lavoro al giorno. Una paga onesta, vista la crisi che c’è in giro”, osserva Farci. Tante le esperienze lavorative svolte ma, senza l’ufficialità di un’assunzione, impossibili da inserire nel curriculum vitae: “Ho fatto anche il sabbiatore e il verniciatore per qualche ditta. Da un po’ di mesi sono fermo, ogni giorno mando il mio curriculum ma la risposta è sempre la stessa: le faremo sapere”. E poi, come da “tradizione”, il telefono non squilla mai. “Non è un problema per me avere solo la terza media, cerco di cavarmela”. E l’ipotesi di partire all’estero? “Sì, ci ho pensato. Non ho nessuna preferenza come nazione, basta che ci sia un lavoro. Certo, sino a quando potrò cercherò un’occupazione qui in Sardegna, ci sono i miei affetti, la mia fidanzata e i miei genitori”. La speranza, come si dice in questi casi, è l’ultima a morire.

“Spero sempre di riuscire a farcela con le mie gambe. Sono molto volenteroso e spero che ci sia un posto di lavoro anche per me”. In Sardegna, per il momento. Poi, il biglietto di sola andata verso chissà dove, almeno nella mente di Alessio Farci, è già bello che stampato.