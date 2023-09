Alessia, muore a 21 anni per un intervento al seno: aperta un’inchiesta

È finito in tragedia l’intervento di mastoplastica additiva di una giovane estetista campana, Alessia Neboso, morta a soli 21 anni per complicazioni sopraggiunte dopo l’operazione.

La giovane aveva deciso di sottoporsi all’intervento per aumentare di un paio di taglie il suo seno in vista del matrimonio. Una sua amica ha raccontato che il suo sogno era indossare un abito scollato il giorno delle sue nozze ma con un seno più prosperoso. Le era stato sconsigliato, anche dal suo fidanzato, perché per tutti era perfetta così, ma non aveva distolto il pensiero dal suo obiettivo. Le era consigliata una clinica napoletana, Villa Dei Fiori, specializzata in chirurgia estetica e tutto sembrava essere andato per il meglio. Dopo circa una settimana dall’intervento, il 18 settembre, Alessia ha iniziato a stare poco bene. A quanto raccontato dal medico, il Dottor Ciccarelli, la giovane è arrivata in clinica giorno 20 già in condizioni molto serie, con spossatezza, tosse, astenia, disturbi gastrointestinali. Dalle analisi i medici di sono resi conto che era in atto una grave infezione a livello polmonare. Alessia, nonostante gli sforzi per curarla, è morta per arresto cardiaco nel reparto di terapia intensiva. La famiglia, intanto, insieme al fidanzato di Alessia, hanno sporto denuncia e vogliono sapere la verità. L’autopsia sicuramente aiuterà a far luce su questa triste vicenda, alle cui indagini sono guidate dal procuratore aggiunto Simona Di Monte.