“Il tema della legittimazione non si pone nella misura in cui non ci sono atti definitivi, quindi il consiglio regionale farà il suo percorso e nel frattempo continuiamo a lavorare con assoluta motivazione e soprattutto con assoluta legittimazione”. Così la presidente della regione Sardegna, Alessandra Todde, dichiarata decaduta dal collegio elettorale regionale per irregolarità nelle spese elettorali, al termine di un vertice di maggioranza in consiglio regionale. “Voglio ricordare a tutti che noi siamo stati eletti per servire i sardi e questo chiaramente non finisce fino a quando non ci sono atti definitivi, quindi noi continuiamo a lavorare con assoluta motivazione perché per questo siamo stati eletti”.

“Sono serenamente al lavoro dopo anche un confronto con la mia maggioranza. Ovviamente l’atto amministrativo arrivato dalla corte d’appello seguirà il suo percorso e sarà ovviamente gestito dai miei avvocati. Io ribadisco la piena fiducia nei confronti della magistratura, la piena fiducia sulle azioni che sono state fatte dal comitato che mi ha rappresentato per le elezioni e quindi quello che io posso dire è che ho la piena motivazione e la piena legittimazione di continuare a lavorare per i sardi”.