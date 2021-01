Alberto Manca, M5S, a Radio Casteddu: “Le nuove restrizioni? Così evitiamo contagi e stress degli ospedali”

Nuove restrizioni per tutti gli italiani in arrivo, Alberto Manca, deputato dei 5 Stelle, ai microfoni di Radio Casteddu: “Il decreto viene presentato a seguito del numero dei contagi e della curva pandemica quindi si ha la necessità di limitare lo spostamento delle persone proprio per evitare un continuo incremento di contagi e stress delle strutture sanitarie.

Finché la situazione del piano di vaccinazione non entra a regime si ha necessità di limitare le persone. Riponiamo piena fiducia nel presidente Conte che ha gestito tutta la fase pandemica, secondo noi, a un livello buono e attivare una crisi di governo in questa fase la riteniamo un atto irresponsabile”.

I pentastellati sono comunque pronti a sedersi a un tavolo delle trattative.

I pentastellati sono comunque pronti a sedersi a un tavolo delle trattative.

Risentite qui l'intervista di Alberto Manca del direttore Jacopo Norfo, Paolo Rapeanu e Gigi Garau

