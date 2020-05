Alberto di Lillicu: “Cucinare all’aperto in via Roma a Cagliari? No, troppo traffico”

Ha appena terminato il conto dei posti interni persi, Alberto Zucca, titolare dello storico Lillicu, ristorante nel cuore della Marina di Cagliari: “Quaranta per cento in meno, da domani dovremmo mettere anche tavolini esterni ma i coperti dell’anno scorso ce li sogneremo”, ammette, sconsolato, Zucca. Che boccia il progetto del Comune di creare una maxi area food nella corsia centrale di via Roma: “Per me non è attuabile una cosa del genere, non mi piace fare cucina da campo, lasciamola a chi la può fare. Bisogna poi vedere se c’è la gente che riempia da una parte all’altra lo spazio, per ora non c’è ancora molto traffico di clienti ma le auto vedono che sono aumentate, e mangiare lì non è il massimo anche per quanto riguarda l’aspetto sanitario”, sostiene il ristoratore. Quindi, sarà improbabile, se il progetto vedrà la luce, trovare anche gli chef del ristorante di via Sardegna.

E Zucca, poi, guarda anche all’estate ormai dietro l’angolo: “Voglio essere fiducioso”, esclama, “spero che tra un mese tutto possa riprendere, non come prima, ma che almeno ci siano delle belle cose”. Cioè, clienti, coperti “coperti” e movimento. Ma alla Marina, non in mezzo alla via Roma.