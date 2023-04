Al via Trexenta Experience: tour guidati tra buon cibo e bellezze archeologiche, si parte con Selegas e Suelli

Trexenta Experience, al via la seconda edizione della manifestazione: il 22 e il 24 aprile, tour guidati tra le bellezze archeologiche di Selegas e Suelli.

Si riparte con il viaggio tra le bellezze archeologiche, i mestieri tradizionali, la musica, la cucina, le feste religiose e gli antichi segreti di una terra tutta da scoprire: i primi due paesi protagonisti di questo viaggio alla scoperta della Trexenta saranno Selegas (22 aprile) e Suelli (22 e 23). Gli appuntamenti a seguire saranno il 29 a Senorbì e il 30 a Guasila. Gli altri paesi dell’Unione dei Comuni della Trexenta apriranno le loro porte ai visitatori in autunno.

La manifestazione Trexenta Experience” è un programma triennale di attività di turismo esperienziale che ha come obiettivo la promozione dei siti archeologici dei territori che divengono luoghi di narrazione e di conoscenza di antichi mestieri e tradizioni. Il progetto si inserisce nel cartellone del turismo esperienziale finanziato dall’Assessorato al Turismo della Regione Sardegna. La Presidente dell’Unione dei Comuni della Trexenta, Paola Casula: “La manifestazione, alla sua seconda edizione, promette un buon successo di pubblico. Non solo per la risposta del primo anno, ma anche perché la promozione nazionale, come la partecipazione a Tourisma a Firenze, ha dato nel tempo tantissima visibilità al territorio e lustro all’iniziativa. La Trexenta è una terra ricca di fascino archeologico, come è stato sottolineato e riconosciuto dalle personalità politiche e dai tecnici presenti al Salone dell’archeologia in Toscana, che sta richiamando visitatori da tutto il mondo. Saranno dunque queste prime date della primavera ad aprire le nuove visite esperienziali, per poi proseguire in autunno con gli altri comuni. Questo consentirà ancora di più al pubblico interessato a seguire i tour di potersi organizzare per esserci. Vivremo delle giornate immersi nella natura e nei piccoli borghi, inoltre assaggeremo del buon cibo della tradizione dei luoghi. La Trexenta è una terra accogliente e per questo vi aspettiamo numerosi”.

“Sarà l’occasione per raccontare la storia del borgo di Seuni e partecipare al laboratorio di ceramica – comunica il sindaco di Selegas, Alessio Piras – e di dolci, mentre nel pomeriggio si potrà godere della vista dal nuraghe Nuritzi, una terrazza su tutta la Trexenta dalla quale si vede anche l’estensione dei vigneti della tenuta Argiolas. Si farà una degustazione di vini che saranno spiegati da esperti enologi. Ad accompagnarci alla visita al nuraghe per raccontarci la sua importate storia sarà l’archeologa Ottaviana Soddu”.

Sabato Selegas svelerà la storia del Borgo. L’appuntamento è per le ore 8.45 in Piazza Emilio Lussu. Una passeggiata condurrà i visitatori verso il piccolissimo borgo di Seuni alla scoperta della storia del territorio. Alle ore 10 a Seuni si terrà il laboratorio di ceramica che spiegherà l’importanza di questo materiale fin dai tempi antichi. Alle 11.45 a Selegas visita alla Chiesa di Sant’Anna e San Gioacchino e al Museo d’Arte Sacra. Mentre, alle 13.30 a Casa Erriu (Sede della Pro Loco) ci sarà la degustazione di pietanze tipiche preparate con cura secondo la tradizione in collaborazione con la Pro Loco di Selegas. Le attività pomeridiane sono previste dalle ore 15, con il laboratorio di Gateaux di mandorle. Alle ore 16 da Piazza Emilio Lussu partenza presso il Nuraghe Nuritzi e intrattenimento musicale a cura del musicista, suonatore di launeddas, Jonathan Della Marianna. Dal nuraghe sarà possibile ammirare lo spettacolare panorama che si affaccia anche sui vigneti di Argiolas. La visita prevede infatti anche la degustazione guidata di vini a cura dell’azienda vinicola Argiolas. I Tour sono curati dell’archeologa Ottaviana Soddu Suelli, esperienza di fede e festa religiosa.

Per tutto il fine settimana Suelli si propone in una veste tradizionale più mistica, alla scoperta delle feste religiose e delle sue chiese, portando il visitatore dentro la trama di un viaggio fatto di storie di santi martiri e nei luoghi del vescovado. Il 23 aprile si celebra proprio la data di morte di Santu Giorgixeddu di Suelli. Sono previste visite guidate al Santuario di San Giorgio, alla Cattedrale di San Pietro Apostolo e alla chiesa della Madonna del Carmelo. Alle ore 18 ci sarà la Processione per le vie del paese e alle ore 19 la Santa Messa in Cattedrale officiata da Don Mario Congiu parroco di Urzulei, accompagnata dal coro San Pietro Apostolo. Alle 9.30 si svolgerà la processione dal Santuario alla fonte di San Giorgio, alle ore 11 Santa Messa officiata da Don Michele Piras parroco di Suelli, accompagnata dal coro “giovani”. A seguire aperitivo offerto dal comitato. Alle ore 16 partenza per il rientro in Cattedrale. Previste visite guidate nei luoghi del Vescovado di Suelli.