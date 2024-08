Al via le iscrizioni per l’edizione 2025 del Master in Five Stars Hotel Management

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sono aperte le iscrizioni per la nuova edizione del Master in Five Stars Hotel Management presso l’Hotel Business School by Forte Village, nato in collaborazione con la LUISS Business School, recentemente riconfermato al 1° posto assoluto in Italia e al 5° posto mondiale nella classifica Eduniversal, riconosciuta a livello globale come un indicatore di eccellenza accademica e formativa.

Anche la nuova edizione, in partenza nel mese di febbraio 2025, sarà caratterizzata da un percorso formativo completo e innovativo, suddiviso in una fase d’aula di 5 mesi, seguita da 5 mesi di stage presso strutture alberghiere di prestigio sia nazionali che internazionali. Le lezioni, interamente in lingua inglese, copriranno vari aspetti fondamentali per intraprendere un percorso di carriera nel settore della Luxury Hospitality a livello mondiale.

Tra i moduli in calendario, molti dei quali prevedono il rilascio di una certificazione spendibile nel mondo del lavoro:

General Management : Company Organization, Financial Statement Analysis, Uniform System of Account, Strategic Control, Business Strategy e Business Planning

: Company Organization, Financial Statement Analysis, Uniform System of Account, Strategic Control, Business Strategy e Business Planning Hospitality Management : Food & Beverage, Room Division, Sales & Marketing, Digital Marketing and Artificial Intelligence, Housekeeping, SPA Management, Human Resources Management, MICE, Revenue Management, Sustainability

: Food & Beverage, Room Division, Sales & Marketing, Digital Marketing and Artificial Intelligence, Housekeeping, SPA Management, Human Resources Management, MICE, Revenue Management, Sustainability Soft Skills: Linguistic Intelligence, Public Speaking, Project Management & Change Management

Inoltre, attività didattiche innovative come i Business Game in collaborazione con una prestigiosa università americana offriranno un’esperienza pratica unica nella gestione alberghiera. Gli studenti avranno inoltre l’opportunità di partecipare ad un modulo tenuto da esperti della International Butler Academy, istituzione di prestigio mondiale specializzata nella formazione di maggiordomi professionisti, che andrà ad arricchire ulteriormente le competenze nel settore dell’ospitalità di lusso. Completano l’offerta, attività di Team Building come l’Orienteering in Outdoor, il corso Sicurezza nei luoghi di lavoro e la formazione per l’utilizzo del software Oracle Opera PMS, fra i Property Management System più utilizzati per la gestione alberghiera.

Oltre al placement lavorativo del 100% registrato nelle precedenti edizioni, uno dei punti di forza del Master in Five Stars Hotel Management della Hotel Business School by Forte Village è la possibilità di costruire un solido network professionale grazie alla partecipazione di esperti del settore come docenti. Gli studenti potranno beneficiare della Formula on Campus che include vitto e alloggio presso il Forte Village e l’accesso a una vasta gamma di attività ricreative, dal tennis al bowling, al go-kart.

Per accedere al processo di selezione, è necessario essere in possesso di una Laurea di I livello o diploma (con esperienza pregressa in Hotel), una buona conoscenza della lingua inglese e padronanza del pacchetto Microsoft Office. Per scoprire tutte le informazioni sulle selezioni, la didattica e le borse di studio disponibili, è possibile contattare la segreteria tramite email all’indirizzo [email protected] o telefonicamente ai seguenti numeri: 070 921 8097 e 338 600 1266.