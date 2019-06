“Al Poetto di Cagliari tappeto di alghe in spiaggia, ho pagato la cabina ma non posso fare il bagno”

Alghe al Poetto di Cagliari, sulla spiaggia del lungomare sono tanti i cumuli tra la Quarta e la Sesta fermata. I tanti bagnanti che già affollano il lungomare passeggiano sulla sabbia mista a alghe, e qualcuno protesta. Come nel caso della nostra lettrice Silvia M., che ha scritto una lettera di protesta-proposta alla nostra redazione: “Anche quest’anno pago una cabina in uno stabilimento e le alghe impediscono di fare il bagno. Non è possibile rimuoverle? Perchè in altre località della Sardegna, ad esempio Alghero e Porto pino, si possono togliere? Il turismo anche quest’anno andrà a farsi friggere? Non è possibile accantonare le alghe e poi, se sono così importanti, ributtarle a mare a fine stagione?”.