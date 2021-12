Aiutiamo Paoletta a trovare Maya, dolce cagnolina introvabile a Quartu

A RADIO ZAMPETTA SARDA L’ APPELLO DI PAOLETTA CHE HA SMARRITO LA SUA AMATA MAYA A QUARTU.CONDIVIDIAMO PER UN AIUTO PER IL SUO RECUPERO.

Abbiamo presentato denuncia, chiesto aiuto ai vigili, al canile, al comune ma se non paghi sui € 500 nessuno si attiva.

Chiedo aiuto per poterla prendere, gli ultimi avvistamenti sono stati localizzati nella rotonda dell’ospedale Marino, un pericolo per lei e per le macchine.

Ha un collare bianco con il mio numero di telefono nella targhetta 3426420342.

Non si dovrebbe pagare per chiedere l’ intervento di recupero, in questi casi perchè i nostri animali sono come figli.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda #radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali #adozioni #adottami #adozionidelcuore #cercocasa #gatto #gatti #gattini #instacat #catsintagram #gattogram #cani #cane #cagnolino

#canile #adozionicani #adozionigatti #adozionisardegna #caniegatti #catslove

#canesardegna #meticcio #meticcioèbello #dogsofinstagram #doglife #instadog #doglove

Maya è scappata da Quartu, precisamente da Piazza Santa Maria 5 giorni fa. Abbiamo cambiato casa da 2 giorni, è sempre stata con noi ormai da 4 anni, adottata dal canile Shardana, microchippata, non sterilizzata, ha bisogno di cure giornaliere. È molto dolce e affettuosa ma si spaventa per ogni rumore e non si fa avvicinare da nessuno, neanche da noi. Chiedo aiuto!!