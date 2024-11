Aiuta due ragazze coinvolte in un incidente ma viene investito: morto un 84enne

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un gesto di solidarietà e altruismo che si è trasformato in tragedia. Un uomo di 84 anni è stato travolto e ucciso a San Zeno, frazione del Comune di Arezzo, dopo essersi fermato a prestare soccorso a due ragazze coinvolte in un incidente. Le due giovani, 23 e 18 anni, erano finite con la loro auto in un fosso. L’84enne, vedendo la scena, ha subito fermato la sua auto ed è sceso, ma proprio in quel momento un’altra vettura lo investito. Inutili, purtroppo, i soccorsi per l’uomo, morto sul colpo. Le due ragazze coinvolte nel primo incidente, invece, sono state ricoverate in codice giallo all’ospedale San Donato di Arezzo. Sono attualmente in corso le indagini per ricostruire la dinamica del doppio incidente.