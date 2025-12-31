Tragedia sfiorata nella notte a Capena, in provincia di Roma. Un uomo è stato aggredito dal suo pitbull mentre si trovava in casa. Stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stato preziosissimo l’intervento della moglie che, con grande sangue freddo, ha liberato e salvato il marito colpendo e uccidendo l’animale con un coltello da cucina.

L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea ma non sarebbe in pericolo di vita.

Della vicenda si stanno occupando i carabinieri di Fiano Romano, intervenuto sul posto.

L’animale è stato consegnato alla ASL.